A Reggio Emilia condomino segnala la presenza di soggetti all’interno di un garage, gli agenti li fanno allontanare

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 13 novembre, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Paradisi a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di alcuni soggetti che stazionavano abusivamente all’interno di un garage condominiale.

Giunti sul posto, gli operatori prendevano contatti con il richiedente, residente del suddetto condominio, che riferiva che all’interno di un garage, non di sua proprietà, aveva notato la presenza abusiva di due soggetti stranieri.

Avvicinatisi al suddetto garage, gli agenti notavano che lo stesso risultasse forzato ed accostato. All’interno dello stesso venivano rintracciati due soggetti, uno intento a dormire in un giaciglio di fortuna e l’altro che dormiva all’interno di un’autovettura lì parcheggiata.

I due soggetti venivano identificati per un 32enne e un 27enne, entrambi di origine guineana ed entrambi già noti alle Forze di Polizia per diversi precedenti. Veniva, inoltre, contattato il proprietario del garage e dell’autovettura, che risultava non essere più residente in quel condominio, il quale riferiva di provvedere il prima possibile alla messa in sicurezza della struttura.

Sulla base di quanto emerso, i due soggetti venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di invasione di terreni ed edifici e venivano immediatamente fatti allontanare dal garage ove erano stati rintracciati.