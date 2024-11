Dal 15 novembre al Teatro Dehon di Bologna “Il Rompiballe”

Lo spettacolo “Il Cappotto di Janis” con Rocío Muñoz Morales e Pietro Longhi, inizialmente previsto al Teatro Dehon di Bologna dal 15 al 17 novembre, è stato posticipato al 3-4-5 gennaio 2025.

Al suo posto, dal 15 al 17 novembre, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 16 andrà in scena la Compagnia Teatroaperto / Teatro Dehon con “Il Rompiballe”, un classico della prosa brillante francese, scritto da Francis Veber e tradotto da Filippo Ottoni, per la regia di Piero Ferrarini.

Per gli abbonamenti il calendario rimarrà invariato: “Il Rompiballe” era già previsto in abbonamento proprio nelle date 3-4-5 gennaio 2025.

Per i biglietti è possibile fare richiesta di rimborso. Tempi e modalità sul sito www.teatrodehon.it.

Per la commedia “Il Rompiballe”, saliranno sul palco di via Libia Aldo Sassi, Alessandro Fornari, Alessandra Cortesi, Massimiliano Sassi, Andrea Zacheo e Francesco Mauri, in scena anche per la serata di Capodanno il 31 dicembre; repliche il 28 e 29 dicembre.