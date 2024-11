Armonie 2024 – “Genitori e figli in terra di migrazione: quali approcci possibili”: il 20 novembre convegno a Vignola

Mercoledì 20 novembre 2024 dalle 8 alle 14 presso la Rocca di Vignola, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si terrà il convegno Armonie 2024 – “Genitori e figli in terra di migrazione: quali approcci possibili”, a cura del Centro per le Famiglie e del Centro Stranieri dell’Unione Terre di Castelli.

Il convegno è gratuito, su iscrizione, ed aperto a tutti professionisti (pubblici e privati), docenti, studenti, genitori e alla cittadinanza tutta.

Il convegno nasce con l’obiettivo di approfondire il livello di consapevolezza dei professionisti che incontrano nel loro quotidiano le famiglie migranti. La riflessione parte dalla constatazione che sono numerose le famiglie migranti con figli minori che si rivolgono ai servizi del territorio e che sono portatrici di richieste e bisogni. Attraverso il modello della clinica transculturale, il convegno intende offrire nuovi strumenti e sguardi agli operatori, ponendo attenzione alla mediazione linguistico culturale come strumento di comunicazione e facilitazione per rimuovere le barriere linguistico/culturali e valorizzando le culture di appartenenza di ognuno.

Inoltre, durante il convegno, saranno proposti due momenti formativi attraverso la metodologia del Playback Theatre, attraverso i quali il pubblico verrà attivato con metodi attivi/creativi per fare emergere riflessioni e consapevolezze valorizzando l’esperienza quotidiana di ognuno.

“Armonie è il convegno del Centro per le Famiglie che punta a proporre nel territorio dell’Unione Terre di Castelli uno spazio di riflessione e di consapevolezza per i professionisti sul tema della genitorialità. Dopo aver toccato l’anno scorso il tema delle neuroscienze, quest’anno abbiamo deciso di concentrarci sulle sfide della genitorialità nella migrazione alleandoci con il servizio Centro Stranieri” – commenta Chiara Grandi, coordinatrice del Centro per le Famiglie dell’Unione Terre di Castelli – “Siamo profondamente convinte che per prenderci cura dei genitori e delle famiglie si debba, come professionisti e servizi, “suonare insieme”, sapendo che, come dice il titolo della giornata, solo quando i suoni si combinano simultaneamente, ha luogo l’Armonia”.

Gli interventi saranno a cura della Cooperativa Sociale CRINALI (Milano) e di Associazione META MORFOSI (Bologna) per quanto riguarda la performance di Playback Theatre.

Saranno dati 5 crediti ECM per le professioni sanitarie – Obiettivi formativi 7, 14, 15 – ID evento 430682 Ed. 1 – Provider Change srl ID 2850.

Sono stati richiesti i crediti formativi per Assistenti Sociali presso OASER Emilia Romagna.

Il Convegno è inserito nel programma ufficiale del Festival delle Migrazioni 2024 “Europa-Africa andata e ritorno: i cammini e le storie che rigenerano l’Italia” come evento di anteprima.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA, FINO AD ESAURIMENTO POSTI: https://tinyurl.com/uwkc6mdr