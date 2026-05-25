Litokol vince il Compasso d’Oro 2026

Litokol Microcemento® è stato insignito del prestigioso Compasso d’Oro, il più antico ma soprattutto il più autorevole premio mondiale di design. L’importante riconoscimento internazionale conferito dall’Adi, l’Associazione per il Design Industriale, è stato consegnato a Jacopo Sghedoni e Riccardo Sghedoni (Head of Litokol Experience) nell’ambito della cerimonia di premiazione che si è tenuta venerdì 22 maggio all’Adi Design Museum di Milano.

I giurati dell’ADI hanno scelto Litokol Microcemento con questa motivazione Innovazione della materia e riduzione degli spessori costituiscono la base per un prodotto sostenibile ad alta performance di resistenza, durabilità e facilità d’uso che apre nuove possibilità espressive per architettura e design.

Questo prestigioso riconoscimento – ha dichiarato Gian Luca Sghedoni, Ceo Litokol – celebra l’eccellenza progettuale di Litokol e la potenza innovativa di prodotti come Microcemento®, confermando il ruolo della nostra ricerca e sviluppo, che io preferisco definire creatività scientifica, come generatore di prodotti unici e distintivi. I nostri investimenti in innovazione hanno reso Litokol un punto di riferimento nell’industria della posa ceramica e nelle superfici continue di design con soluzioni all’avanguardia, grazie all’utilizzo di materie prime di ultima generazione mai impiegate prima. Voglio condividere questo riconoscimento con tutte le persone che ogni giorno, con il loro lavoro, fanno di Litokol un marchio hi-tech made in Italy conosciuto in tutto il mondo e un’azienda eccellente da Compasso d’Oro”.

Il Compasso d’Oro, istituito nel 1954 dall’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), ha cadenza biennale e si avvale di una giuria internazionale, composta ogni edizione da esperti di design e di diverse discipline della cultura, che seleziona i progetti più meritevoli tra quelli individuati dall’Osservatorio permanente del Design ADI e raccolti annualmente nell’ADI Design Index. I criteri di selezione si fondano su principi scientifici e culturali: qualità del progetto, innovazione, sostenibilità ambientale, uso di materiali e tecnologie avanzate, coerenza formale e valore sociale del prodotto.

Grazie a l’aggiudicazione del Premio Compasso d’Oro, Litokol Microcemento® entra a far parte di diritto della Collezione Storica Compasso d’Oro ADI, dichiarata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali di “eccezionale interesse artistico e storico”.

Litokol Microcemento, lanciato nel 2024, è un nuovo materiale composito con domanda di brevetto internazionale depositata, inventato e sviluppato dai laboratori di ricerca avanzata Litokol Lab, per la realizzazione di una nuova generazione di superfici continue a basso spessore ultrasottili (2/3 mm). La sua esclusiva formula polimero-minerale ispirata dalla natura, materica come la calce, densa come l’argilla, porosa come la terra, conferisce alla superficie hand-crafted un design unico e le massime performance.

Litokol Microcemento si era già aggiudicato lo scorso settembre all’Expo di Osaka la menzione d’onore del Compasso d’Oro ADI International Award per la qualità del design, la coerenza con i valori del Premio e la pertinenza al tema “Designing Future Society for Our Lives”.

Litokol Microcemento® sarà esposto fino al 4 giugno 2026, all’ADI Design Museum di Milano, e dal 7 al 30 ottobre al Museo MAXXI di Roma.

Litokol è un’azienda italiana specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi innovativi per la posa di ceramica e pietre naturali e nelle superfici continue di design. Fondata nel 1968 nel distretto ceramico emiliano e acquisita a fine 2024 dal manager del settore Gian Luca Sghedoni, l’azienda è oggi il più avanzato laboratorio di ricerca e sviluppo nel settore della posa ceramica e opera a livello internazionale con una presenza in numerosi mercati esteri dove realizza il 90% del fatturato, investendo in ricerca e innovazione per lo sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni per il settore delle costruzioni e del design.