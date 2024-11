Mirandola ricorda i caduti di Nassirya

A ventuno anni dalla strage di Nassirya in Iraq, Mirandola ricorda e rende omaggio ai caduti – 19 vittime, di cui 17 militari e due civili caduti italiani – deponendo con l’Assessore Marco Donnarumma un mazzo di fiori, assieme ai militari della Stazione cittadina dei Carabinieri, ai piedi del cartello della via ad essi dedicati.

“Si tratta di una ferita ancora aperta che ha lasciato un dolore in diciannove famiglie e in una Nazione intera – commenta l’Assessore Marco Donnarumma – Mirandola, nel suo piccolo, ha voluto condividere con l’Arma dei Carabinieri e con i militari che ogni giorno contribuiscono a rendere la nostra Città più sicura, un momento di raccoglimento in memoria di quel sacrificio così’ doloroso”.