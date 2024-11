Elezioni regionali, aperture straordinarie dell’ufficio elettorale a Soliera

Da venerdì 15 a lunedì 18 novembre l’Ufficio elettorale del Comune di Soliera, presso la sede municipale di piazza della Repubblica 1, sarà aperto in via straordinaria per il rilascio di tessere e duplicati, al fine di consentire la massima partecipazione alle elezioni regionali in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre. In particolare, l’ufficio osserverà il seguente orario continuato: venerdì 15 e sabato 16 novembre dalle 9 alle 18, domenica 17 dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15.

Per esprimere il proprio voto gli elettori devono presentarsi al seggio con un documento di identità o riconoscimento e con la tessera elettorale che abbia ancora spazi disponibili per la timbratura. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi della tessera elettorale, così come in caso di trasferimento da altro Comune o acquisizione di cittadinanza, ci si può rivolgere all’Ufficio elettorale. I documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore.