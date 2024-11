Elezioni, Modena: aperture straordinarie dell’Ufficio elettorale

Sono 10.733 le tessere elettorali rilasciale nel territorio comunale di Modena da gennaio a giovedì 7 novembre, di cui oltre 3.700 durante le aperture straordinarie degli uffici anagrafici in occasione delle elezioni europee e comunali dello scorso giugno.

Per consentire la massima partecipazione alle elezioni regionali in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre, da giovedì 14 a lunedì 18 l’Ufficio elettorale effettuerà delle aperture straordinarie, per il rilascio, senza appuntamento, di tessere elettorali o di carte d’identità (nel caso in cui il cittadino non disponga di altri documenti di riconoscimento come la patente di guida o il passaporto). In particolare, l’Ufficio di via Santi 40 osserverà il seguente orario continuato: giovedì 14 novembre dalle 8.45 alle 18, venerdì 15 e sabato 16 dalle 8.30 alle 18, domenica 17 dalle 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15.

Per votare, infatti, gli elettori dovranno presentarsi al seggio con un documento di identità o riconoscimento e con la tessera elettorale che abbia ancora spazi disponibili per la timbratura. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi della tessera elettorale, così come in caso di trasferimento da altro Comune o acquisizione di cittadinanza, ci si può rivolgere all’Ufficio elettorale. Si tratta, infatti, di un documento personale che si deve conservare: serve per 18 consultazioni e deve essere esibita al presidente di seggio a ogni elezione per l’apposizione di un timbro attestante l’avvenuta votazione.

I documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore. Sono considerate valide le carte d’identità cartacee o elettroniche oppure altri documenti di identificazione (con fotografia) rilasciati da una Pubblica amministrazione, come la patente di guida, il passaporto, il libretto di pensione, la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (quest’ultima purché convalidata da un Comando militare). In mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità apponendo la propria firma nell’apposita colonna della lista elettorale o un altro elettore del Comune (con documento valido), che ne attesti l’identità apponendo la propria firma nell’apposita colonna della lista elettorale.

Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative ed europee dell’8 e 9 giugno sono consultabili sulla specifica sezione del sito istituzionale (https://www.comune.modena.it/argomenti/elezioni).

PREVISTE AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI

Le indicazioni del Ministero sono consultabili anche sul sito istituzionale: sconti per treni, autostrade e viaggi via mare, andata e ritorno, per raggiungere il seggio

In vista delle elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre, sono previste agevolazioni tariffarie per gli elettori che devono affrontare viaggi per raggiungere il seggio. Le agevolazioni riguardano i percorsi ferroviari, via mare e autostradali sia per i residenti all’estero sia per chi abita in Italia.

A definire le modalità per ottenere le agevolazioni è una circolare del Ministero dell’Interno: i contenuti sono consultabili anche nella sezione elezioni del sito istituzionale (www.comune.modena.it/argomenti/elezioni).

Per i percorsi ferroviari l’agevolazione è prevista nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dalle votazioni (viaggio di andata a partire dall’8 novembre, viaggio di ritorno fino al 29 novembre). Trenitalia spa prevede sconti del 60 per cento sulle tariffe regionali e del 70 per cento per il servizio nazionale e per il servizio cuccette. Riduzioni del 60 per cento anche per Italo e Trenord srl.

Per poter usufruire del biglietto ridotto bisognerà mostrare al personale addetto al controllo a bordo del treno: la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva (se si tratta di un elettore residente in Italia) e un documento di identità per il viaggio di andata e la tessera elettorale che dimostri l’avvenuta votazione insieme a un documento di identità per il viaggio di ritorno. Per gli elettori che risiedono all’estero occorre mostrare anche la cartolina avviso o la dichiarazione delle Autorità consolari italiane che giustifica il viaggio in Italia per esercitare il diritto di voto. Le agevolazioni tariffarie per gli elettori non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni. Con le Società Trenitalia S.p.A. e Trenord s.r.l. è fatta eccezione per i possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l’accompagnatore. Con la Società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità. Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, per gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato dalle biglietterie e agenzie di viaggio abilitate.

Per i viaggi via mare il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dato disposizioni alle società marittime di prevedere la riduzione del 60 per cento del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”.

Le agevolazioni autostradali prevedono l’esenzione del pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale per gli elettori italiani residenti all’estero. L’agevolazione è valida per il viaggio di andata dalle ore 22 di martedì 12 novembre e per il viaggio di ritorno fino alle 22 di sabato 23 novembre. L’elettore, per poter usufruire dell’agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l’attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale vidimata dal presidente del seggio in cui è avvenuta la votazione.

SI DESIGNANO I RAPPRESENTANTI DI LISTA

I delegati delle liste dei candidati possono presentare le designazioni in Comune fino al 14 novembre o direttamente ai presidenti di seggio sabato 16 e domenica 17, prima del voto

In vista delle elezioni regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre, i delegati delle liste dei candidati all’Assemblea regionale possono designare i propri rappresentanti di lista, cioè le persone incaricate di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio per conto dei partiti.

Le designazioni possono essere presentate fino alle 24 di giovedì 14 novembre alla Segreteria generale di Piazza Grande (Ufficio protocollo) o tramite pec all’indirizzo comune.modena@cert.comune.modena.it (in tal caso occorre che le designazioni siano sottoscritte digitalmente). Le designazioni possono inoltre essere presentate direttamente ai singoli presidenti di seggio nel pomeriggio di sabato 16 novembre (dalle ore 16 durante le operazioni di autenticazione delle schede) o domenica 17 novembre entro le ore 7, prima che abbiano inizio le operazioni di voto. I rappresentanti designati devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune dell’Emilia-Romagna (requisito accertato dalla tessera elettorale).

La designazione del rappresentante di lista deve essere fatta per iscritto, in carta libera, con firma autenticata.

Qualora la designazione del rappresentante di lista sia effettuata dal subdelegato, il rappresentante di lista deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, dell’autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.