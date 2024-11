“Direzione Futuro”: Centergross e Istituto Keynes insieme per potenziare l’orientamento scolastico e il collegamento con il mondo del lavoro

Creare connessioni concrete tra il mondo della scuola e quello del lavoro per formare figure professionali in linea con le richieste delle imprese. È questo l’obiettivo dell’incontro “Direzione Futuro: Centergross e Istituto Keynes per l’Orientamento”, in programma mercoledì 13 novembre dalle 16 alle 18:30 presso la Sala Congressi di Centergross.

L’incontro rappresenta un’innovativa collaborazione tra Centergross, il più grande distretto di Pronto Moda in Europa, e l’Istituto di Istruzione Superiore J.M. Keynes di Castel Maggiore. In un momento storico in cui molte imprese faticano a reperire figure professionali adeguate alle loro esigenze, Centergross e l’Istituto Keynes uniscono le forze per offrire agli studenti nuove opportunità di orientamento e di formazione.

Interverranno: Piero Scandellari, Presidente Centergross e Graziano Ventura, Vice Presidente, il Sindaco di Castel Maggiore e la Sindaca di Argelato, Salvatore Rinaldi, dirigente dell’Istituto Keynes, imprenditori di Centergross. Modera Alessandro Nardone, Communication Manager Centergross.

Durante l’evento, Centergross e l’Istituto Keynes firmeranno il primo accordo nazionale tra un distretto produttivo-commerciale e un’istituzione scolastica. L’accordo punta a creare un modello di riferimento per le collaborazioni tra aziende e scuole, favorendo una più stretta sinergia tra istruzione e lavoro. Attraverso questo partenariato, l’Istituto Keynes offrirà ai propri studenti percorsi formativi più vicini alla realtà del tessuto economico locale, mentre Centergross potrà contribuire alla preparazione di giovani competenti e qualificati.

L’incontro sarà anche un’occasione di confronto, aperto a docenti, studenti, genitori e rappresentanti delle imprese. Interverranno esperti del settore educativo e imprenditoriale che esploreranno le sfide e le opportunità offerte dalla collaborazione scuola-lavoro, sottolineando l’importanza di promuovere un’istruzione che risponda alle richieste del mercato.

Dettagli dell’evento:

Data: 13 novembre 2024

Orario: Dalle 16:00 alle 18:30

Location: Sala Congressi, Centergross, Funo di Argelato (BO)

Partecipazione gratuita

Per partecipare all’evento è possibile utilizzare il seguente link https://direzionefuturo.eventbrite.it

Programma: