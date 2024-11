Percorso gratuito di Mindfulness presso il Centro per le famiglie distrettuale, sede di Casinalbo

La Mindfulness è una pratica che promuove la consapevolezza di sé, l’attenzione al presente in modo non giudicante e nella pratica quotidiana aiuta a ridurre lo stress.

Il Centro per le Famiglie distrettuale propone un percorso gratuito per adulti nella sede di Villa Bianchi a Casinalbo (via Landucci 1) nelle giornate del 14, 21, 28 novembre e 5 dicembre dalle ore 18.30 alle 20.

Gli incontri saranno condotti da Marta Intinarelli, mediatrice familiare e counselor.

Per partecipare, è necessario iscriversi contattando il numero 059 416106 oppure scrivendo a centroperlefamiglie.formigine@distrettoceramico.mo.it.