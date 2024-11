Controlli NIL Carabinieri in provincia di Bologna: scoperti lavoratori “in nero”, sospese 3 attività

I Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) e personale del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, hanno svolto ispezioni e controlli finalizzati a verificare il rispetto della normativa in materia di rapporti di lavoro e della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, intensificando gli accessi ispettivi nel settore dei pubblici esercizi e delle attività commerciali.

Le attività ispettive, di natura ordinaria e tecnica, hanno consentito di individuare lavoratori impiegati “in nero”, senza alcun contratto di lavoro e senza la preventiva comunicazione di assunzione. Inoltre sono state accertate inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, quali la mancata sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione in favore dei lavoratori, da parte del datore di lavoro, rispettivamente finalizzate ad accertare l’idoneità dei lavoratori ed a formare gli stessi circa i rischi e pericoli inerenti lo specifico settore di impiego e la specifica mansione.

In particolare:

BOLOGNA, attività ispettiva presso 1 kebabberia e presso 1 attività di rivendita di ortofrutta: 1 lavoratore “in nero”: elevata maxi sanzione e adottato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale; violazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; sanzioni per circa 30.000 Euro.

I Carabinieri del NIL di Bologna hanno eseguito accesso ispettivo presso attività commerciali nel centro città di Bologna, riscontrando presso un’attività di kebabberia la presenza di 1 lavoratore “in nero”, di nazionalità extra UE – in regola con documenti e permessi di soggiorno, ma privo di contratto di lavoro – sui 2 impiegati al lavoro, nonché la mancanza di formazione e di visite mediche di idoneità per entrambi i lavoratori controllati.

Nei confronti del titolare della predetta attività commerciale è stata disposta la sospensione dell’ attività imprenditoriale, stante la percentuale di lavoratori irregolari superiore al 10%, rispetto al numero dei lavoratori regolari presenti ed è stata irrogata “maxi sanzione” per lavoro nero.

Violazioni in materia di sicurezza sono state accertate, inoltre, presso un’attività di rivendita di ortofrutta, ove i lavoratori presenti, sono risultati impiegati al lavoro privi di visita medica di idoneità e privi di adeguata e necessaria formazione in materia di sicurezza.

Per le violazioni accertate in materia di testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i rispettivi titolari delle attività commerciali sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

PROVINCIA DI BOLOGNA, Malalbergo – Altedo, attività ispettiva presso 1 attività di ristorazione e presso 1 pizzeria d’asporto: 2 lavoratori “in nero”: elevate maxi sanzioni e adottati provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale; violazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; sanzioni per circa 45.000 euro.

I Carabinieri del NIL di Bologna e del Comando Stazione CC di Altedo (BO), hanno svolto ispezioni presso due attività imprenditoriali ubicate nelle località di Malalbergo ed Altedo, e precisamente presso un ristorante e presso una pizzeria d’asporto, ove, veniva accertata, presso entrambi gli esercizi pubblici, la presenza di lavoratori “in nero” e precisamente di un lavoratore irregolare, senza contratto, presso ciascuna attività. Per tale ragione, per entrambi i titolari degli esercizi commerciali sono state elevate “maxi sanzioni” per lavoro nero e disposti provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali.

Inoltre, anche in relazione a tali ispezioni, i titolari delle attività commerciali sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria felsinea, per le omissioni circa gli obblighi di sorveglianza sanitaria e l’omessa formazione, in relazione ai lavoratori impiegati.

I controlli finalizzati a contrastare il lavoro irregolare e alla verifica del rispetto delle leggi in materia di rapporti di lavoro e in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a salvaguardia ed a tutela dei lavoratori, proseguiranno, congiuntamente all’Arma Territoriale del Comando Provinciale di Bologna, nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia.