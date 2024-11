Castelfranco Emilia: novembre un mese ricco di iniziative a teatro

Ampliare e potenziare l’offerta culturale, valorizzando il ruolo delle associazioni locali e favorendo il dialogo con la cittadinanza tramite il potenze strumento del teatro. È con queste finalità che il Comune di Castelfranco Emilia ha realizzo, congiuntamente a diversi attori, un ricco calendario di eventi teatrali che nel mese di novembre I cinque spettacoli costituiranno un’occasione per offrire alla comunità un programma culturale eterogeneo e di alta qualità, spaziando tra temi legati alla salute, all’ambiente, alla musica e al sociale.

Il calendario si apre 13 novembre con una iniziativa già sold-out: in collaborazione con la Provincia di Modena, sarà presentato lo spettacolo “I vulnerabili”, dedicato alla sicurezza stradale, che verrà replicato prima per gli studenti dell’IIS Spallanzani e poi per quelli delle scuole secondarie di primo grado. Ideato dal regista Filippo Tognazzo, insignito del Premio Nazionale “Basta sangue sulle strade” nella categoria spettacolo, questa messinscena rappresenta un’opportunità per sensibilizzare i giovani in modo efficace e coinvolgente.

Due giorni più tardi, il 15 novembre, è il turno dello spettacolo “Aderenza terapeutica e malattie cardiovascolari”, promosso dall’associazione Amici del Cuore ODV-ETS. La compagnia teatrale Gli Artisti di San Cesario proporrà uno sketch dedicato alla prevenzione e alla terapia delle patologie cardiovascolari, a cui seguirà una tavola rotonda con professionisti della sanità, tra cui il prof. Giuseppe Boriani del Policlinico di Modena e il dott. Stefano Tondi, la dott.ssa Francesca Coppi e il dott. Giuseppe Masini. Moderata dalla dott.ssa Marilena Campisi, presidente dell’associazione, l’iniziativa intende sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dell’aderenza terapeutica e sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il 17 novembre, l’associazione GAS C’è si esibirà con “Una calda atmosfera”, uno spettacolo che combina parole e musica per affrontare la tematica dei cambiamenti climatici e delle loro ripercussioni sull’ambiente. Relatore e ideatore dell’incontro sarà il dott. Vittorio Marletto, meteorologo dalla trentennale esperienza presso il Servizio Meteo Regionale e oggi impegnato nell’associazione scientifica “Energia per l’Italia”; durante lo spettacolo sarà accompagnato dall’Orchestra “La Rumorosa” di Nonantola, che coadiuverà il tutto con un repertorio di musica popolare.

In occasione della Giornata Nazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 24 novembre andrà in scena lo spettacolo “Rispettarsi e Rispettare”, a cura di BeArtist APS, in collaborazione con il Centro Documentazione Donna, Ausl, Istituto Spallanzani e VDay Castelfranco. L’evento, concepito per promuovere il rispetto e la consapevolezza sulla tematica della violenza di genere, intende offrire uno spazio di riflessione collettiva e sensibilizzare la comunità su un problema di grande attualità. Anche questa iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale.

Il mese di novembre si chiuderà il giorno 30 con “People on streets – Freddie & David La Leggenda”, evento organizzato dall’associazione Pan Onlus. Lo spettacolo, presentato da Francesca Mercury, intende omaggiare il leggendario incontro musicale tra David Bowie e i Queen, attraverso racconti, immagini e l’esecuzione dal vivo dei brani iconici dell’artista e della band. Una rappresentazione che permetterà al pubblico di rivivere le atmosfere di un’epoca musicale straordinaria.

«Con questo calendario di eventi, frutto della preziosa collaborazione con le associazioni locali, vogliamo offrire alla comunità momenti di riflessione, cultura e partecipazione su temi di grande attualità e rilevanza sociale. Castelfranco Emilia si conferma un territorio attivo e impegnato, capace di mettere in campo iniziative di qualità grazie al lavoro sinergico con il tessuto associativo e con l’obiettivo di arricchire il panorama culturale per tutti i cittadini. Ci auguriamo che questa programmazione possa rappresentare un’occasione di incontro e coinvolgimento per i cittadini, rispondendo alle esigenze e agli interessi di un pubblico ampio e variegato», dichiarano dall’Amministrazione Comunale. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi sul sito della Città di Castelfranco Emilia.