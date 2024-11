A Giurisprudenza una tavola rotonda promossa dal CRID sulle condizioni delle persone private della libertà personale

Al Dipartimento di Giurisprudenza si tiene la Tavola rotonda “Carcere, Diritti, Società”, mercoledì 13 novembre, dalle ore 15.45, presso l’Aula S (Via S. Geminiano, 3, Modena). L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di diversi ospiti ed esperti, rientra all’interno delle attività del Laboratorio di formazione giuridica “Verso la Legal Clinic” istituito presso il CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio Emilia (www.crid.unimore.it).

Il dialogo prenderà spunto dal volume Al di là delle sbarre, al di qua del muro (Edizioni Golem, 2024), scritto da Carlo Barbieri, il quale dopo aver lavorato a lungo per il Consorzio Nazionale Cooperative di Consumo Coop Italia, dedica la sua attività allo studio della condizione carceraria. Avvalendosi del pregevole lavoro dell’Associazione Antigone e del suo annuale Rapporto, il volume descrive lo stato in cui versano le carceri e le numerose mancanze strutturali e organizzative che rendono inattuato l’art. 27 della Costituzione, sia relativamente all’umanità della pena sia rispetto all’obiettivo di rieducazione e reinserimento sociale delle persone detenute.

Dialogano con l’Autore, coordinati dal Prof. Thomas Casadei (Direttore del CRID, Unimore), il Prof. Stefano Simonetta (Ordinario di Storia della Filosofia Medievale presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università di Milano Statale e Responsabile del Progetto Carcere dell’Ateneo, nonché da ottobre 2024 Prorettore ai Servizi agli Studenti e Diritto allo Studio), la Dr.ssa Eleonora Dei Cas (Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Ferrara e collaboratrice del Centro Studi e Documentazione sulla Legalità, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), il Dr. Cesare Trabace (Assegnista di ricerca in Criminologia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nonché componente dell’Officina informatica su “Diritto, Etica, Tecnologie” DET del CRID – Unimore) e l’Avv.ta Tatiana Boni (Avvocata specializzata in questioni di Diritto penale, e con specifico riguardo per le questioni attinenti alla migrazione, componente dell’Associazione Avvocato di Strada – ODV).

Durante l’incontro si discuterà, in particolare, delle finalità rieducative della pena, di iniziative di recupero sociale e percorsi di riabilitazione che vedono impegnati, all’interno delle carceri, volontari, studenti tutor, musicisti, insegnanti, imprenditori.

Si tratta di percorsi lavorativi, musicali, teatrali, letterari, scolastici che offrono la possibilità di costruire un futuro per il “dopo”, per un reinserimento sociale che contribuisca ad abbassare l’alto tasso di recidiva che caratterizza la realtà carceraria.

Specifica attenzione sarà riservata al Progetto Carcere dell’Università di Milano Statale che ha l’obiettivo prioritario di concorrere alla tutela e alla promozione dei diritti – in special modo del diritto allo studio – delle persone in stato di detenzione o sottoposte a misure limitative della libertà personale, al fine di promuoverne la partecipazione alla vita sociale e contribuendo così al loro reinserimento nella comunità, in ossequio all’articolo 27 della Costituzione.

Partecipano all’incontro: Michele Balbinot, Valeria Barone, Casimiro Coniglione, Gianluca Gasparini, Marco Mondello, Claudia Severi, Ivan Valia.

Il coordinamento scientifico-organizzativo della tavola rotonda è a cura del Dott. Marco Mondello (assegnista di ricerca in Filosofia del diritto presso il Dip. di Giurisprudenza): segreteria.crid@unimore.it