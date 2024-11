Domenica 10 novembre lavori sulla rete acquedottistica in via Premuda e Dante Zanichelli a Reggio Emilia

Nell’ambito della costruzione della nuova passerella sul Torrente Crostolo, in corrispondenza del quartiere Gattaglio, all’interno del manufatto di attraversamento, è stata realizzata anche una nuova condotta acquedottistica di grande diametro, che sostituirà quella attualmente in esercizio.

Domenica 10 novembre verranno rimossi tramite autogru il traliccio metallico e la vecchia condotta idrica che attraversano il torrente Crostolo a fianco della struttura della nuova passerella ciclopedonale.

Tali lavorazioni, effettuate in giornata festiva per rendere minore l’impatto sul traffico, comporteranno la chiusura al transito in entrambe le direzioni di marcia di via Dante Zanichelli, nel tratto compreso tra via Gorizia e la rotatoria di via Francia, e di via Premuda nel tratto compreso tra via Marsala e via Dante Zanichelli. Le modifiche alla viabilità saranno evidenziate da apposita segnaletica.