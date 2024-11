Al via a Soliera i lavori per il raddoppio della rete di piste ciclabili

Nei primi giorni della prossima settimana prenderanno il via i lavori di realizzazione di ulteriori 15 chilometri di piste ciclabili nel territorio comunale di Soliera. Per collegare al capoluogo le frazioni di Sozzigalli e Limidi fino al confine con il comune di Carpi, si procederà al raddoppio della rete attuale, portandola a 30 chilometri complessivi.

Il progetto prevede una spesa complessiva di 860.000 euro, dei quali 630.000 euro derivanti dai fondi ATUSS (Agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile) e i restanti 230.000 euro coperti da risorse comunali.

Il 40% delle nuove tratte si svilupperanno su strade bianche. Le strade interessate sono la provinciale Carpi-Ravarino, via Archimede, via Limidi, via Vaccheria, via Grandi, via Roma, via Canale, via Grossa Testa, via Santa Maria, via Trivio, via Pescarola, via Serrasina, via Murazzuoli, via Imperiale, via Sabbioni, via Ponte Rotto e via Roncaglia. I lavori prenderanno avvio da via Archimede, a Limidi.

Le strade interessate in area rurale saranno dotate di un’apposita segnaletica verticale; verranno inoltre realizzati incroci rialzati con opportuna segnaletica orizzontale quando il fondo è asfaltato, allo scopo di consentire l’utilizzo promiscuo tra veicoli e biciclette in condizioni di sicurezza per queste ultime.

Sulle strade in area urbana, le piste saranno realizzate in sede propria a margine della sede stradale, mediante fresatura del fondo attuale, nuova asfaltatura e segnaletica orizzontale e verticale. In particolare in via Archimede a Limidi sono previsti incroci rialzati e restringimenti della carreggiata per limitare la velocità del traffico veicolare e rendere gli attraversamenti stradali più sicuri per i ciclisti. Nel periodo dei lavori sarà occupata una parte della carreggiata stradale e verrà istituito un senso unico alternato. Massima attenzione per limitare i disagi sarà prestata ai frontisti per consentire il più ampio accesso alle proprietà private di abitazioni e imprese attraverso i rispettivi passi carrai.

I lavori sono affidati alla ditta Consorzio Cires soc. coop. Il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori è di 365 giorni consecutivi.