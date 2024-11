Le grandi melodie tra le stelle…di Teresa, sabato al Teatro di Rio Saliceto

Le grandi melodie tra le stelle…di Teresa, con Teresa Iannello, Luca Zannoni e Alessandro Cosentino sabato 9 novembre alle 21:00 al Teatro di Rio Saliceto.

“Le parole più belle della musica italiana e la magia delle note internazionali sono i fili che tessono questo meraviglioso viaggio tra le stelle”. La bellezza della musica è proprio questa: riesce a trasformare una semplice nota in un’esperienza che va oltre il tempo e lo spazio, facendo vibrare le corde dell’anima. Ogni melodia è una storia da raccontare, ogni testo un mosaico di parole che riflettono la nostra fragilità e la nostra forza. In questo viaggio tra le stelle, celebriamo insieme gli artisti che con la loro poesia ci hanno regalato momenti di pura magia.

La musica, in effetti, è un linguaggio universale che unisce le persone, permettendoci di vedere il cielo non solo in una stanza, ma anche nei cuori di chi ci circonda. Un viaggio musicale straordinario vi attende con Teresa Iannello, una voce che incarna l’emozione e la profondità delle più belle melodie italiane e internazionali. Insieme a Luca Zannoni al pianoforte e Alessandro Cosentino al violino e percussioni, sarete trasportati attraverso le note indimenticabili di artisti del calibro di Mina, Concato,Gino Paoli, Lucio Battisti, ma anche le moderne vibrazioni di Alicia Keys e Coldplay e tanti altri.

Informazioni e prenotazioni: 366.320.6544 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

Sabato e domenica solo messaggi WhatsApp.