I.Blu, azienda del Gruppo Iren, ottiene la certificazione ISCC Plus

I.Blu, società del Gruppo Iren attiva nella selezione e riciclo degli imballaggi in plastica post-consumo, ha ottenuto la certificazione ISCC Plus rilasciata da RINA – multinazionale di certificazione attiva in più di settanta paesi.

Alla consegna della certificazione, avvenuta nell’ambito della fiera Ecomondo, hanno partecipato Roberto Conte, Amministratore Delegato di I.Blu, e Laura Severino, Head of Decarbonization and Chain of Custody di RINA.

ISCC Plus è un’estensione dell’applicazione dello standard ISCC, un sistema di certificazione della sostenibilità legato agli obiettivi di sostenibilità inclusi nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che attesta la sostenibilità di un prodotto lungo tutta l’intera filiera produttiva. Consente a ciascun attore della filiera di poter attingere a un prodotto sostenibile da fornitori in possesso di un certificato valido per quel prodotto. L’obiettivo principale dello schema è dunque quello di fornire soluzioni di sostenibilità per catene di approvvigionamento completamente tracciabili.

Questa certificazione rappresenta un nuovo e significativo traguardo per I.Blu, che testimonia, attraverso standard definiti e misurabili, il contributo significativo che l’azienda porta, all’interno del Gruppo Iren, sul piano delle best practice di economia circolare, con applicazione anche in ambito petrolchimico e per la decarbonizzazione del comparto siderurgico.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questa certificazione, che ha interessato gli impianti di San Giorgio di Nogaro e di Rovigo nei quali sono vengono realizzati i nostri prodotti brevettati Blupolymer, Bluair e Blu-C – dichiara Roberto Conte, amministratore di I.Blu -. Questa nuova certificazione rappresenta un’ulteriore garanzia di sostenibilità e tracciabilità della nostra filiera, nell’ambito dello sviluppo dei processi di riciclo chimico dei rifiuti plastici che il Gruppo Iren, anche attraverso l’attività di I.Blu, porta avanti, e che rappresentano un’eccellenza nel campo dell’economia circolare”.

“La certificazione ISCC Plus rilasciata a I.Blu testimonia un impegno concreto e misurabile verso la sostenibilità e l’economia circolare – afferma Laura Severino, Head of Decarbonization and Chain of Custody di RINA -. Questo riconoscimento rappresenta un passo significativo per il settore, dimostrando l’importanza di garantire catene di approvvigionamento trasparenti e responsabili, non solo in Italia ma su scala globale. Grazie a standard rigorosi e al monitoraggio continuo, aziende come I.Blu sono in grado di contribuire a una riduzione delle emissioni di carbonio e a un uso più efficiente delle risorse, creando valore tangibile per l’intera filiera produttiva.”