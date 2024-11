Arriva a Sassuolo la “Festa d’Autunno”

Con l’organizzazione del Comitato Commercianti del Centro Storico, sabato 9 novembre il centro cittadino si vestirà dei colori autunnali, con i profumi ed i sapori tipici di questa stagione.

Dalle ore 9 alle ore 20 tra via Clelia, via Fenuzzi e viale del Pretorio, saranno allestiti i banchi di “Mani e Gusti”: un viaggio nell’artigianato e nella gastronomia.

Sarà possibile acquistare caldarroste, vin brûlé, gnocco fritto, tigelle ed erbazzone.

Dalle ore 16 si esibirà il 4Steps Trio, con Marcello Pugliese alla chitarra, Simone Allegretti al contrabbasso e Simone Valla al sax.

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

In occasione della “Festa di Fine Autunno” che, sabato 9 novembre, coinvolgerà parte del centro cittadino, l’ordinanza n°275 del 4 Novembre impone modifiche alla circolazione in tutta l’area interessata, a partire da piazza martiri Partigiani.

In particolare, dalle ore 7 e fino alle ore 21 di sabato 9 novembre sarà in vigore il divieto di transito e sosta lungo le vie Clelia, Fenuzzi, Pretorio e Menotti.

In piazza Martiri Partigiani, invece, sarà vietato il transito nella “punta” a sud della piazza: i veicoli circolanti su piazza grande saranno obbligati a svoltare a sinistra prima della Guglia, oppure potranno procedere verso via Cavallotti per uscire dal centro.