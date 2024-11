A Novellara due corsi gratuiti per imparare ad utilizzare smartphone e tablet

Nel mese di novembre, nell’ambito delle iniziative di alfabetizzazione digitale promosse da Punto di Facilitazione Digitale Bassa Reggiana, saranno attivati due corsi gratuiti per imparare ad utilizzare smartphone e tablet. I corsi, articolati in quattro lezioni, permetteranno ai partecipanti di acquisire le competenze essenziali per utilizzare al meglio smartphone e tablet, dalla configurazione iniziale alla sicurezza e manutenzione del dispositivo.

Tra gli argomenti trattati la configurazione del dispositivo, l’uso delle app di comunicazione (Whatsapp, zoom) e di quelle più utili per la vita quotidiana (Google Maps, meteo, banca online), sicurezza online. I corsi si svolgeranno in orari e giorni diversi per andare incontro alle diverse necessità dei partecipanti.

> CORSO MATTINO

Nella giornata di martedì, dal 12 novembre al 3 dicembre

Dalle 10:00 alle 12:00

presso La Rosa dei Venti, strada Provinciale nord 129

> CORSO SERALE

Nella giornata di giovedì, dal 7 novembre al 28 novembre

Dalle 21:00 alle 22:30

presso Laboratorio Armonia, via N. Iotti 24/A

Per informazioni e iscrizioni 375 901 0406 – 3313567073