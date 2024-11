Riparte a Bologna il nuovo ciclo di lezioni Unijunior, l’Università per bambini e ragazzi

Torna Unijunior Bologna – Conoscere per crescere – XIV edizione, il ciclo di lezioni universitarie rivolte a bambine/i e ragazze/i di età compresa fra gli 8 e i 13 anni. Le giovani studentesse e i giovani studenti potranno seguire, da novembre a marzo, le lezioni svolte dai docenti dell’Alma Mater che, con un linguaggio adeguato e giocoso adatto a loro, tratteranno gli argomenti dei propri ambiti di insegnamento e/o ricerca, umanistici e scientifici.

Le lezioni di questa edizione partiranno sabato 30 novembre e proseguiranno per un sabato al mese fino a marzo, presso le aule del plesso Belmeloro (Via Beniamino Andreatta, 8).

Sabato 22 marzo 2025 si festeggerà il conseguimento del diploma con la grande festa finale alla presenza di alte cariche accademiche, docenti universitari e degli irresistibili scienziati di Leo Scienza che intratterranno il pubblico (studentesse, studenti e loro genitori) con uno spettacolo teatrale-scientifico, che combina comicità, divulgazione e momenti di interazione.

Giovani studentesse e studenti potranno scegliere per il proprio piano di studi tra discipline umanistiche e scientifiche, e quindi lezioni di informatica, ingegneria ambientale e dei materiali, fisica, chimica, zoologia, storia, letteratura, paleoantropologia, medicina, scienze biologiche, astronomia, filosofia, sociologia, arte, ecologia.

Unijunior vuole offrire occasioni di scoperta e di approfondimento su argomenti che incontrano e attivano interesse e curiosità. Alcuni temi sono scelti seguendo i suggerimenti dati nei questionari dagli iscritti e dalle iscritte nelle passate edizioni: i pianeti del sistema solare, l’evoluzione umana, l’Antico Egitto, l’Intelligenza Artificiale, la storia delle Olimpiadi. Altre lezioni propongono argomenti che intercettano passioni, fornendo chiavi di lettura e strumenti di comprensione: il fantasy e le sue origini, la crittografia, la cultura giapponese, l’arte urbana.

Non mancano approfondimenti volti a informare e formare su temi attuali quali la sostenibilità ambientale e fenomeni sociali: economia circolare e riuso, lotta all’inquinamento, sistema climatico, migrazioni e confini, attivismo e movimenti per il clima. Come per ogni edizione sono presenti incontri su materie di grande fascinazione: chimica, biologia, fisica, zoologia e il corpo umano.

Unijunior – conoscere per crescere è presente a Bologna dal 2009. È un’iniziativa di divulgazione scientifica rivolta alle giovanissime generazioni, il primo esempio italiano di “Children’s University”. Promossa e organizzata dall’Associazione Leo Scienza in collaborazione con l’Università di Bologna, è un’iniziativa multicampus che gode del patrocinio del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

Da tempo Unijunior è una realtà consolidata anche in altre sedi universitarie della regione Emilia-Romagna (Modena e Reggio Emilia, Ferrara, Parma) e rappresenta un ponte fra territorio e Università: il mondo accademico si apre, infatti, alla società accogliendo le famiglie e i giovani partecipanti. Il fine è quello di promuovere la curiosità e l’interesse verso la conoscenza e la ricerca attraverso una formula che presenta e rende l’Università un luogo accessibile a tutte e tutti, in particolare alle giovani generazioni, “tempio del sapere” ma anche spazio di condivisione e confronto, per costruire le cittadine e i cittadini del domani.