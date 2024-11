Da mercoledì 6 novembre il nuovo PUG dell’Unione Bassa Reggiana sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale

Oltre 100 persone, tra architetti, progettisti, tecnici e operatori del settore, hanno partecipato, martedì scorso a teatro, alla serata di presentazione del nuovo Piano Urbanistico Generale intercomunale dell’Unione Bassa Reggiana (PUG), un nuovo strumento urbanistico redatto ai sensi della L.R. 24/17 che definisce le strategie e la disciplina del territorio per i prossimi anni.

Come annunciato durante l’incontro, mercoledì 6 novembre tutti gli elaborati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale e, conseguentemente, sui siti dell’Unione Bassa Reggiana e dei singoli Comuni interessati. A partire da quella data tutti potranno prendere visione del PUG, che resterà consultabile per 120 giorni, e potranno presentare osservazioni entro quel termine tramite un modulo digitale.

La serata di presentazione è stato un momento per fare il punto sull’attuazione della Legge Urbanistica Regionale con l’Ing. Marcello Capucci, Responsabile Area Territorio, Città e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna, il quale ha ribadito la virtuosità della scelta della Bassa Reggiana di approcciare il nuovo strumento urbanistico in forma intercomunale, favorendo quindi una pianificazione su una scala coerente e pertinente.

“L’iniziativa di martedì scorso – ha detto il sindaco di Guastalla Paolo Dallasta – aveva l’obiettivo di spiegare l’impostazione del PUG, che si fonda su un quadro diagnostico e conoscitivo profondo, per il quale sono stati necessari mesi di lavoro al fine di unificare cartografie e analisi dei sette comuni coinvolti. Il PUG si fonda su due parti: una di strategie, che pone gli obiettivi e le prestazioni da raggiungere nelle trasformazioni e nelle riqualificazioni urbane; l’altra di disciplina, che si rivolge alla gestione dei tessuti edificati e alle trasformazioni cosiddette minori ma sempre orientata agli obiettivi fissati dalle strategie”.

“Ciò porterà ad una semplificazione complessiva per cittadini, imprese e professionisti che si troveranno le stesse regole valide per tutta la Bassa – ha aggiunto il primo cittadino di Guastalla – Al contempo, questo strumento ci darà negli anni una consapevolezza maggiore su come inquadrare e gestire al meglio le dinamiche territoriali, sociali ed economiche in un’ottica di scala vasta. Questo percorso, unico in provincia, è sicuramente ambizioso ma siamo sicuri che porterà la Bassa ad essere un territorio più competitivo e solidale”.

Le novità e innovazioni più rilevanti del nuovo Pug Intercomunale sono, dunque:

– una strategia condivisa come territorio, individuando coralmente gli obiettivi principali sui temi ambientali, infrastrutturali e di sviluppo economica;

– una disciplina del costruito uniformata, con tutti i comuni che avranno le medesime regole e le medesime definizioni.

Durante i mesi di pubblicazione del PUG è stato impostato un ampio percorso di partecipazione affinché la cittadinanza, gli operatori economici, le associazioni e i professionisti possano presentare suggerimenti, miglioramenti e modifiche attraverso le loro osservazioni. Tale percorso si strutturerà in 3 serate tematiche tra novembre e dicembre diffuse sul territorio dell’Unione Bassa Reggiana e 7 serate specifiche per ogni comune tra gennaio e febbraio.

Ecco le date 2024:

.mercoledì 13 novembre ore 18.30

presso Biblioteca comunale di Boretto

Strategia e trasformazioni territoriali

.mercoledì 20 novembre ore 18.30

presso Sala civica Comune di Novellara

Ambiente e Paesaggio

.mercoledì 4 dicembre ore 20.30

presso Sala Antico Portico, Palazzo Ducale, Guastalla

Agricoltura ed edificato in zona agricola