Concordia, lavori al ponte cavo Rame sulla sp7

Da lunedì 4 novembre chiude un tratto di strada provinciale 7 – diramazione San Giacomo al confine con la Provincia di Mantova, per lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Cavo Rame, nei comuni di Concordia sulla Secchia (Modena) e San Giacomo delle Segnate (Mantova).

Secondo il crono-programma di progetto, la chiusura del ponte avrà una durata di 45 giorni fino al 19 dicembre, durante la quale sarà interdetto completamente il transito sul ponte, compresi i pedoni.

I lavori sono realizzati dall’impresa Pro Service costruzioni Srl di Modena e prevedono la fresatura della pavimentazione, la scarifica del sottofondo esistente e la demolizione dei parapetti in muratura, la costruzione di nuovi cordoli porta-barriera, l’installazione del guard-rail e la posa della nuova pavimentazione stradale.

Durante tutto il periodo di chiusura al transito sono previsti dei percorsi alternativi individuati con apposita segnaletica, in particolare per i veicoli provenienti da Concordia e diretti a Vallalta e San Giacomo delle Segnate in corrispondenza della rotatoria fra la SP7 delle Valli e la Tangenziale di Concordia in direzione SS12, passando per Fossa, e all’incrocio con la SS12 Abetone Brennero occorrerà girare a sinistra in direzione nord, oltrepassare la località Tramuschio e in centro al paese di Poggio Rusco girare a sinistra sulla SP69 (MN) in direzione San Giacomo delle Segnate.

Per i veicoli provenienti da San Giacomo delle Segnate e diretti a Concordia sulla Secchia è possibile effettuare il percorso inverso sempre attraversamento Poggio Rusco, Tramuschio e Fossa di Concordia.