Autocisterna fuori strada a Castelnovo Sotto, finisce la sua corsa nei campi

Questa mattina i carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto sono intervenuti lungo la provinciale 39, nel tratto denominato via Claudia, dove all’altezza della località Case Melli un’autocisterna si è ribaltata finendo nei campi. Il conducente, un 47enne residente a Castelnovo Sotto, è stato condotto in ospedale perché rimasto lievemente ferito.

L’autocisterna trasportava gasolio e benzina senza piombo per un totale di 30.000 litri. Sul posto anche personale dell’Arpae per le verifiche di competenza, anche se non vi è stato alcun sversamento di liquidi sul terreno, e i Vigili del fuoco. La provinciale è stata interdetta al traffico per le operazioni di recupero. Accertamenti a cura dei Carabinieri di Castelnovo Sotto.