Alcune chiusure previste in Tangenziale di Bologna, A14 e A1

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione sulla viabilità ordinaria, di competenza del Comune di Bologna, nelle giornate di: mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre, con orario 8:30-10:30 e 17:00-19:00 sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 7 Bologna Centro o 8 bis viale Europa.

Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre, con orario 22:00-6:00: sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del sottovia di svincolo. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera sulla stessa A14 o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 novembre, sarà chiusa la stazione di Reggio Emilia, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa Campegine, al km 124+400 o di Modena nord, al km 157+600.