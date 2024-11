Entrano abusivamente in un cantiere e vengono trovati con diversa merce rubata: denunciati a Reggio Emilia

Nel pomeriggio di ieri, sabato 2 novembre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano nei pressi di via Pironti, a seguito di una segnalazione in merito ad alcune persone che si erano introdotte abusivamente all’interno di un cantiere edile di un’abitazione in costruzione.

Giunti sul posto, gli agenti notavano l’effettiva presenza di due soggetti, una 41enne italiana e un 39enne tunisino, entrambi noti e con precedenti, che stavano bivaccando all’interno del cantiere.

Gli agenti, inoltre, notavano che i due soggetti avevano al seguito alcune buste contenenti tantissimi generi alimentari ancora impacchettati, prevalentemente salumi e formaggi, per un valore pari a diverse centinaia di euro.

Dopo qualche accertamento gli operatori appuravano che questi generi alimentari fossero provento di un furto, avvenuto presumibilmente la notte prima, ai danni di un esercizio commerciale sempre a Reggio Emilia.

Alla luce di quanto emerso i due soggetti venivano condotti presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, venivano deferiti in stato di libertà per le ipotesi di reato di invasione di terreni e ricettazione in concorso.

Tutta la merce rinvenuta, quasi totalmente rivendibile, veniva riconsegnata al titolare dell’esercizio commerciale che ne riconosceva la proprietà.