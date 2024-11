Cerca di nascondere uno zainetto contenente dosi di marijuana pronte per lo spaccio, arrestato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 42 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

Nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre 2024, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio diretto dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in zona Tempio, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato nel transitare in via Piave ha notato all’intersezione con viale Ciro Menotti il 42enne, che alla vista della Polizia con mossa fulminea aveva aperto il portone di un palazzo nascondendo all’interno uno zainetto di colore verde.

Una volta raggiunto, l’uomo ha palesato sin da subito un atteggiamento poco collaborativo nei confronti degli agenti rifiutandosi di fornire dei documenti di riconoscimento. Nel momento in cui gli agenti sono riusciti a guadagnarsi l’accesso al palazzo, in quanto terzi avevano aperto il portone, e a recuperare lo zainetto, l’indagato ha tentato di scappare opponendo resistenza e colpendo due agenti. Solo grazie all’intervento di altre Volanti, gli operatori sono riusciti a bloccarlo.

All’interno dello zaino sono state rinvenute 12 confezioni termosaldate contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 17,68 grammi, la somma in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio legate da un elastico e riposte in una scatola di cartone, pari a 2.200 euro e un permesso di soggiorno scaduto riconducibile all’indagato.

All’esito dell’udienza, svoltasi questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.