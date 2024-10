Tram Bologna: da novembre novità in diversi cantieri

Da novembre cambia l’assetto di diversi cantieri del tram, la cui programmazione va avanti regolarmente nonostante le difficoltà dovute agli eventi dei giorni scorsi. L’impegno, come sempre, è quello di ridurre il più possibile l’impatto sulla vita della città, che resta comunque significativo come è fisiologico per un’opera di queste dimensioni. Contestualmente si rafforza anche l’impegno sull’informazione ai cittadini con l’apertura di due nuovi infopoint: il primo collocato in San Donato, piazza Spadolini che ha aperto oggi e il secondo al Centro Borgo che aprirà lunedì 4 (per entrambi gli orari sono lunedì-venerdì, 9:00-13:00).

Ecco le novità area per area

Ugo Bassi: il cantiere libera il primo tratto della via e Testoni riapre al traffico

Con la posa delle rotaie si conclude la prima tranche dei lavori su via Ugo Bassi, che da domani venerdì 1 novembre riaprirà completamente al transito dei veicoli da via Marconi fino a via Testoni, nuovamente percorribile a senso unico in direzione Porta Nova come nell’assetto pre-cantiere. Si torna così alla viabilità ordinaria anche in tutta l’area a sud di Ugo Bassi, compreso il varco d’accesso della già citata via Porta Nova, riaperto in direzione Piazza Malpighi e via Battisti che torna percorribile in direzione Monte Grappa.

La nuova configurazione del cantiere prevede contestualmente la chiusura di Ugo Bassi nel tratto compreso tra gli incroci (esclusi) con Nazario Sauro/Battisti e Venezian, per contrarre il più possibile il timing. Una soluzione resa praticabile proprio dalla riapertura di via Testoni, che garantirà la permeabilità dell’area per residenti e autorizzati; questi potranno raggiungere la zona di Piazza Roosevelt da Testoni – Porta Nova – IV Novembre. I soli autorizzati al transito in area “T” potranno uscire dalla zona di Piazza Roosevelt percorrendo via dei Terribilia, svoltando a sinistra in via Venezian, il cui senso di marcia sarà invertito consentendo l’accesso a via Ugo Bassi, dove – attraverso una corsia a senso unico lasciata libera – sarà possibile raggiungere l’incrocio con via Indipendenza.

I non autorizzati all’area “T” potranno uscire dalla zona di Piazza Roosevelt attraverso Piazza Galileo Galilei.

Dalla prossima settimana, non appena sarà terminato un intervento Hera in via Parigi, sarà chiuso anche l’incrocio tra Ugo Bassi e Nazario Sauro-Battisti.

È in previsione nei prossimi giorni anche la riapertura per i soli pedoni del tratto di Ugo Bassi compreso tra via Testoni e via Cesare Battisti.

Resta confermato l’obiettivo di concludere entro febbraio 2025 le attività di questo cantiere che, lo ricordiamo, consistono non solo nella realizzazione dell’infrastruttura tranviaria ma anche nella completa riqualificazione dell’asse stradale e dell’intera rete dei sottoservizi sotterranei, a beneficio della città e dei residenti.

Indipendenza: i lavori si spostano sul lato ovest

Si cambia fase nel cantiere di via Indipendenza, che dal 12 novembre occuperà il lato opposto della carreggiata, mantenendo la viabilità inalterata. La circolazione sarà sempre consentita a senso unico verso il Ponte Matteotti e la stazione ferroviaria, assetto che rimarrà in vigore fino alla fine dei lavori.

Sono inoltre previsti dal 3 al 7 novembre dei brevi interventi all’incrocio con via Irnerio, che comporteranno su quest’ultima un restringimento di carreggiata, con occupazione in prima battuta del lato nord e successivamente del lato sud.

San Donato: comincia la fase 1 e apre l’infopoint di area

Mentre si può già toccare con mano la riqualificazione di via Serena e viale della Repubblica, dove sono in corso le ultime operazioni di posa della tranvia, il cantiere è pronto a insediarsi nel primo tratto di via San Donato. Conclusi gli interventi propedeutici avviati alcune settimane fa, si procede con la prima fase dei lavori veri e propri nella sezione nord del tratto compreso tra Repubblica e la rotonda Biavati.

Dal 4 novembre viene istituita una corsia a senso unico dalla rotatoria verso viale della Repubblica, con circolazione consentita nella parte sud della carreggiata (ex preferenziale) e quindi l’obbligo di svoltare a sinistra in Repubblica per i veicoli che percorrono via San Donato provenendo dal centro.

Sono inoltre apportate alcune modifiche alla viabilità anche nelle vie limitrofe, per fluidificare quanto più possibile la circolazione nell’area. La corsia di uscita della rotonda Biavati verso via Garavaglia diventa a senso unico in direzione della casa di Quartiere e del parcheggio di via Petrolini, quindi nella direzione opposta – provenendo da Garavaglia – è invece obbligatorio svoltare a destra (via Spadolini) o a sinistra (via Petrolini).

Qui la pillola video sulla nuova viabilità in San Donato: https://www.youtube.com/watch?v=ipgvR6o1Ndc



È infine prevista una fermata provvisoria del trasporto pubblico presso il civ. 24 di via dell’Artigiano. Per dettagli e variazioni delle linee bus interessate è possibile consultare il sito tper.it, mentre per informazioni sul cantiere i cittadini e gli esercenti possono consultare il sito trambologna.it o rivolgersi al nuovo punto informativo tram collocato in piazza Spadolini (lunedì-venerdì, 9:00-13:00).

Santa Viola: si insedia il cantiere

Nel quadrante opposto della città, dall’8 novembre cominciano i lavori nel tratto di via Emilia compreso tra Pontelungo e Battindarno (tecnicamente lotti B9-B10 del tracciato). Il cantiere si svilupperà sul lato nord della carreggiata, lasciando libera una corsia per senso di marcia.