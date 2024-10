Rifiuti abbandonati a Finale Emilia: inoltrata denuncia alla Procura

Nella mattinata di martedì 29 ottobre 2024, durante l’espletamento di un servizio perlustrativo sul territorio, nell’ambito delle attività di controllo mirate alla tutela ambientale che vengono svolte con cadenza almeno bisettimanale, la Polizia Locale di Finale Emilia ha rinvenuto in via Albero e lungo la via Fruttarola diversi cumuli di rifiuti, costituiti sia da materiale verosimilmente proveniente dall’attività edilizia (lastre ondulate presumibilmente in cemento amianto) sia da rifiuti eterogenei di origine domestica. In seguito ai rinvenimenti sono state inoltrate denunce a carico di ignoti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Modena.