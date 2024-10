Lavori di messa in funzione rete acquedottistica Gattaglio a Reggio Emilia

Nell’ambito della costruzione della nuova passerella sul Torrente Crostolo, in corrispondenza del quartiere Gattaglio, all’interno del manufatto di attraversamento, è stata realizzata anche una nuova condotta acquedottistica di grande diametro, che sostituirà quella attualmente in esercizio.

Per eseguire le operazioni di messa in esercizio della nuova condotta, i lavori avranno inizio a partire dal giorno 4 novembre, con cantieri sia in sinistra che in destra Crostolo, e avranno corso dalle 14:00 di lunedì 4 novembre alle 14:00 di giovedì 7 novembre 2024.

Vista la portata dell’adduttrice, non si esclude che nel periodo sopra indicato possano registrarsi cali di pressione ed episodi di leggera colorazione dell’acqua nel centro storico della città e nei quartieri limitrofi.

Nell’ambito dello stesso cantiere, si renderà necessario effettuare anche il collegamento della rete di distribuzione di più piccolo diametro, che richiederà la chiusura dell’acqua in alcune vie della zona, come già comunicato puntualmente. Tale intervento sarà effettuato il giorno 5/11/2024, pertanto dalle ore 15:00 alle ore 20:00 circa verrà sospesa l’erogazione di acqua potabile nelle zone: Via Premuda dal civ 2 al civ 18 – Via Premuda dal civ 5 al 7 – Via Finlandia – Via Durante – Via Milazzo – Via Marsala dal civ 8 al civ 10