Fantateatro porta al Michelangelo ‘Il fantasma di Canterville’, celebre racconto umoristico di Oscar Wilde

Domenica 3 Novembre alle ore 17 al Teatro Michelangelo di Modena ricomincia la stagione del Fantateatro, le domeniche teatrali più amate dalle famiglie modenesi, che in occasione di Halloween porta in scena il celebre racconto umoristico di Oscar Wilde: Il fantasma di Canterville.

Hiram Otis è l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America alla fine dell’Ottocento e, seguendo la moda dell’epoca, acquista un castello in Inghilterra. La famiglia Otis è composta oltre che da Hiram, dalla moglie Lucrezia, dal nipote Washington, dalla figlia Virginia e da due terribili e disobbedienti gemelli.

Il castello acquistato dagli Otis è infestato dal fantasma di Sir Simon, scorbutico nobiluomo del tardo Cinquecento, costretto a passare l’eternità tra le mura del castello finché un’antica profezia non verrà compiuta. Mentre la famiglia stabilisce legami di buon vicinato con i nobili locali, Virginia passa molto tempo tra le mura del castello, in compagnia della governante. È l’unica cui sembra importare realmente della sorte di Sir Simon ed è anche l’unica che veda in lui del buono.

Una storia che vede protagonista l’eterna lotta tra razionalità e fantasia con uno stile semplice, preciso, diretto e ironico come quello degli aforismi. Si tratta di una parodia umoristica delle Ghost Stories, le storie di fantasmi, tipiche della tradizione inglese.

In scena nove attori e un’infinità di effetti speciali. Consigliato dai 6 anni di età.

I biglietti sono ancora disponibili in prevendita direttamente sul circuito online vivaticket.com

Lo spettacolo è prodotto da Fantateatro