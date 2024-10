Mense scolastiche: Savigni risponde a ‘Sassuolo Guarda Avanti’

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale si è discusso di un’interrogazione, a firma di Martina Desiante di “Sassuolo Guarda Avanti” avente ad oggetto le mense scolastiche.

“In data 16/09/2024 il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – si legge nell’interrogazione – ha pronunciato la sentenza sul ricorso numero 2754 del 2024, proposto dalla Dussmann Service S.r.l. contro la Società Cooperativa Italiana di Ristorazione – Cirfood s.c., e sul ricorso numero 2996 del 2024, proposto dalla Società Cooperativa Italiana di Ristorazione. Considerato che nel presente giudizio si controverte sulla legittimità dell’affidamento alla Dussmann Service S.r.l del servizio mensa per le scuole dell’infanzia, scuole comunali primarie e secondarie di primo grado, nidi di Sassuolo e sull’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto triennale, rinnovabile per ulteriori tre anni, del servizio stesso, il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli dei ricorsi n. 2754 del 2024 e n. 2996 del 2024, ha respinto quello delle ditta Dussman e ha accolto quello della ditta CIR. Tale sentenza annulla l’aggiudicazione in favore della Dussman, e crea i presupposti per il subentro della ditta CIR considerato inoltre che tale sentenza del Consiglio di Stato, Sez. lii, n. 7582/2024, è stata notificata a tutti gli enti coinvolti, al Comune di Sassuolo, all’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, alla Centrale Unica di Committenza, all’Ufficio Avvocatura Unico della Provincia di Modena.

Si interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere: 1) Quali sono le azioni che l’amministrazione intende intraprendere in merito. 2) In quali tempi e in quali modi sarà effettuato il passaggio del servizio, tenendo conto che la priorità è garantire un adeguato servizio per l’utenza.

Ha risposto all’interrogazione l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Savigni.

1- Il Consiglio di Stato, Sezione III, con Sentenza n. 7582 del 16/09/2024 ha disposto l’annullamento (in riforma della sentenza TAR Bologna n. 128/2024) dell’ aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Sassuolo a Dussmann Service srl; in ottemperanza alla sopracitata sentenza n. 128 del TAR Emilia Romagna “..Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) ….annulla gli atti impugnati nei limiti parimenti ivi indicati , ordinando all’amministrazione resistente di riattivare il procedimento e rinnovare e concludere la verifica dell’anomalia dell’offerta di Dussmann Service S.r.l., entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza….”, il RUP ha proceduto alla nuova verifica dell’anomalia con richiesta di giustificativi aggiuntivi, ritenendo dimostrata la sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata dalla ditta Dussmann Service S.r.l.; con determinazione dirigenziale n. 152 del 16/04/2024 la CUC ha aggiudicato nuovamente alla sopracitata ditta l’appalto del servizio in oggetto. La ditta Cir food ha impugnato davanti al Tar Emilia Romagna la nuova aggiudicazione, e che l’udienza è stata fissata per il 07/11/2024; l’Amministrazione Comunale ha incontrato i rappresentanti delle parti (Dussmann Service e Cir Food) ed i rispettivi legali in data 21/10/2024 e sono state concordate le seguenti azioni: La rinuncia consensuale da parte di Dussmann Service srl e dell’ Amministrazione Comunale alla prosecuzione del contenzioso avanti al TAR Emilia Romagna; I tempi e gli adempimenti necessari e conseguenti alla nuova aggiudicazione dell’appalto alla Ditta Cir Food per il regolare avvio del servizio senza alcuna interruzione.

2) – Bisogna tenere in considerazione la tipologia di servizio che risulta essenziale e non sospendibile, e molto delicato per le famiglie e i bambini, e considerare i tempi necessari al passaggio dell’appalto; infatti sarà da effettuale la consegna del Centro pasti con verifica del funzionamento delle attrezzature presenti, la consegna dei terminali pasto presenti nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; l’approvvigionamento delle derrate; la volture delle utenze, le autorizzazioni sanitarie, il passaggio del personale…); pertanto la Ditta Dussmann Service srl garantirà il servizio fino al 20/12/2024 (ultimo giorno di scuola) per consentire i passaggi necessari nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie ; si procederà all’effettuazione dei necessari sopralluoghi nelle scuole e alla consegna del servizio alla Ditta Cir food in via d’urgenza entro il 27/12/2024 per consentire alla nuova aggiudicataria di procedere con tutti gli adempimenti necessari al regolare avvio del servizio.

L’ avvio delle prestazioni da parte della ditta Cir food decorrerà quindi da martedì 07/01/2025 (data di ripresa delle attività didattiche). L’Amministrazione, con i suoi strumenti, continuerà la sua funzione di controllo per garantire la qualità del servizio, vista l’importanza del medesimo