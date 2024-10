Guida ubriaco e finisce su di un’auto in panne: denunciato a Modena

Si era messo al volante con un tasso alcolico oltre il triplo del consentito un automobilista 30enne denunciato dalla Polizia locale di Modena a seguito di un incidente stradale: durante la marcia, infatti, il mezzo condotto dall’uomo ha sbandato coinvolgendo altre due auto, per fortuna senza feriti. L’episodio, avvenuto in strada Bellaria, costituisce uno dei due casi di guida in stato di ebbrezza di carattere penale rilevati lo scorso weekend in orari serali e notturni dalle pattuglie del Comando di via Galilei.

In particolare, il 30enne residente fuori comune, intorno alle 2.30, tra la notte di sabato 26 e domenica 27 ottobre, stava viaggiando con una Volkswagen Polo in strada Bellaria, direzione periferia, quando, arrivato all’altezza del Circolo ippico del Mugnano, ha perso il controllo del veicolo. Il mezzo è quindi entrato in collisione con una Volvo finita, a causa dello scontro, nel fossato laterale dopo aver, a sua volta, urtato una vicina Chevrolet; entrambe le auto, infatti, erano ferme in quanto una delle due era in panne, come opportunamente segnalato con il triangolo di emergenza posto a terra. Al momento della collisione, il conducente 50enne della Volvo e la conducente 56enne della Chevrolet, entrambi residenti in provincia, nello stesso comune, erano fuori dalle rispettive auto.

Sul posto, quindi, sono intervenuti gli operatori dell’Infortunistica che hanno avviato i rilievi finalizzati a determinare le cause dell’accaduto, ancora in corso di accertamento, sottoponendo l’automobilista della Volkswagen all’alcoltest. Dall’esame è stato riscontrato un tasso alcolemico oltre il triplo del consentito (il limite è 0.5) collocandolo quindi nella terza fascia individuata dalle normative, ovvero la più grave.

All’uomo, di conseguenza, è stato contestato il reato definito dall’articolo 186 del Codice della strada. Oltre al ritiro immediato della patente, gli agenti hanno proceduto al sequestro del veicolo di proprietà. Sarà adesso l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare l’eventuale sanzione penale a suo carico (l’ammenda va da 800 a 3.200 euro) e gli addebiti accessori, tra cui la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da sei mesi a un anno. La sanzione potrà essere pure aumentata da un terzo alla metà, dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7).

È stato denunciato anche un 28enne che ha perso il controllo della propria vettura, una Fiat Punto, con cui stava percorrendo via Emila est, in direzione Modena. L’uomo, residente fuori provincia, intorno alle 20 di domenica 27 ottobre, ha sbandato in prossimità dell’incrocio con via Scartazza entrando in collisione con una Audi A3 che procedeva in direzione opposta, verso la periferia, condotta da una 40enne originaria del Marocco e residente fuori Comune e con a bordo una passeggera 42enne, anche lei originaria del Marocco e residente fuori Italia. Nella collisione, la cui dinamica è in corso di accertamento, la passeggera è rimasta lievemente ferita e trasportata al Policlinico.

Sul posto sono intervenute le pattuglie del Comando di via Galilei per avviare gli accertamenti previsti, tra cui anche l’alcol test a tutte e tre le persone coinvolte. Dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione del conducente della Fiat, con un tasso alcolico oltre il triplo del consentito, quindi nella fascia più grave. All’uomo, quindi, è stato contestato il reato definito dall’articolo 186 del Codice della strada e gli è stata ritirata la patente, mentre il veicolo, di proprietà di un’altra persona, non è stato interessato da provvedimenti.