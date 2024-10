Due mostri sacri del teatro italiano aprono la stagione di prosa del Carani di Sassuolo

Questo giovedì alle 21, la stagione di Prosa del Teatro Carani si apre con un appuntamento imperdibile: I Ragazzi Irresistibili, una commedia brillante e toccante con due pilastri del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli. La storia, tra ironia e malinconia, racconta di due anziani attori di varietà, un tempo inseparabili, ora riuniti per una trasmissione televisiva che celebra il glorioso mondo del vaudeville americano. Ma antichi contrasti riaffiorano, dando vita a un’esilarante e commovente resa dei conti sul palco, un meccanismo teatrale di geniale comicità e profonda malinconia.

Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano insieme per ridare vita a questo testo, che in questi anni è diventato un classico, nel tentativo di cogliere tutto quello che lo rende più vicino al teatro di un Beckett (Finale di Partita) o addirittura a un Cechov (Il Canto del Cigno) piuttosto che a un lavoro di puro intrattenimento. In questo omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie, li affianca la regia di Massimo Popolizio che ritrova nei due protagonisti quei compagni di strada coi quali ha condiviso tante esperienze tra le più intense e significative del teatro di questi anni. Ispirata alla vita di una famosa coppia di artisti del vaudeville, Joe Smith e Charles Dale, The Sunshine Boys di Neil Simon debuttò a Broadway nel 1972 con la regia di Alan Arkin. Numerosi e di grande successo nei decenni successivi gli allestimenti teatrali in tutto il mondo e, con la sceneggiatura dell’autore, pluripremiata la versione cinematografica del 1975 diretta da Herbert Ross, protagonisti Walter Matthau e George Burns. Del 1995 è la trasposizione per il piccolo schermo statunitense affidata a due stelle di prima grandezza: Woody Allen e Peter Falk.

Ultimi biglietti disponibili a partire da €20. Biglietti in vendita online su VivaTicket (teatrocarani.vivaticket.it) oppure presso la biglietteria del teatro di via Mazzini 28, aperta il martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, il mercoledì dalle 15:30 alle 19:30, il venerdì e sabato mattina dalle 9 alle 13.

Per informazioni: biglietteria@teatrocarani.it – www.teatrocarani.it