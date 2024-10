La Juve Stabia ferma il Sassuolo

Juve Stabia 2 – Sassuolo 2

Una prima mezzora di sofferenza per il Sassuolo che sul campo della Juve Stabia deve stringere i denti e combattere.

Gli avversari sono decisamente un cliente scomodo e l’ambiente al quanto “caldo”del Romeo Menti non aiuta.

Subito una tegola con l’infortunio (al flessore) di Doig con molta probabilità causato da uno scatto in fase difensiva. Al suo posto Pieragnolo.

Al 32’ innescato da un disastro in uscita dell’estremo difensore campano che trasforma un pallone innocuo nell’occasione ghiotta che Pierini non si lascia scappare.

Juve Stabia 0 – Sassuolo 1

Solo cinque minuti dopo sono i padroni di casa a riaprire la partita con il pareggio firmato da Fabio Maistro.

Juve Stabia 1 – Sassuolo 1

Un primo tempo intenso e combattuto termina con 2’ di recupero e il sig. Ghersini manda le due formazioni con il risultato in perfetto equilibrio.

Alla ripresa Volpato non rientra in campo lasciando spazio ad Armand Laurienté che va a posizionarsi sulla sua fascia di competenza.

Il ritmo è decisamente alto anche in avvio di secondo tempo con una Juve Stabia decisa a concedere il meno possibile al pericoloso avversario di serata.

Al 57’ doppia sostituzione per il Sassuolo fuori Luca Lipani per Andrea Ghion e Luca Moro per Mulattieri.

Poi un minuto di follia dal 60’ prima con il capolavoro balistico di Pierini a cui ha risposto trenta secondi dopo Andrea Adorante con una conclusione ancora più spettacolare.

Juve Stabia 2 – Sassuolo 2

Il Sassuolo trova nuovamente la rete al 63’ ma l’arbitro fischia un fallo in attacco di Laurienté e dunque nulla di fatto.

Grosso spende il suo ultimo cambio e al 67’ manda in campo Iannoni al posto di Ghion. Serata particolarmente agitata per il Mister dei neroverdi che rimedia anche un giallo per proteste.

Al minuto 81 il Sassuolo si salva praticamente sulla linea con Pieragnolo che neutralizza la botta sicura di Artistico verso la porta difesa da Moldovan.

86’ è il Sassuolo con una articolata azione ad andare vicino al vantaggio ma Torstved non è precisissimo con il suo mancino rendendo tutto vano.

Dopo 96’ di pura battaglia a tutto campo il Sassuolo lascia Castellammare con un punto in tasca, qualche amarezza la anche la consapevolezza di essere capace anche di soffrire quando serve.

Domenica 3 Novembre al Mapei arriva il Mantova e Grosso dovrà di certo fare a meno di Doig e di Volpato che a tempo scaduto e con la pettorina indosso si è procurato un cartellino rosso.

Menzione speciale ai 18 tifosi neroverdi arrivati sino al Menti per un turno infrasettimanale.

Claudio Corrado