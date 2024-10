Gruppo di Lettura in biblioteca a Maranello

Al via a Maranello il Gruppo di Lettura della Biblioteca Mabic. Lunedì 4 novembre alle 20.30 è in programma il primo incontro, per discutere insieme dei libri “Un artista del mondo fluttuante” e “Notturni” di Kazuo Ishiguro, scrittore britannico di origine giapponese, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 2017.

L’ingresso è libero, non è necessario iscriversi, prenotare o aver letto il libro oggetto dell’incontro. Ad ogni incontro verrà comunicato il titolo per l’incontro successivo e la biblioteca si occupa di reperire copie per i partecipanti del gruppo con il prestito interbibliotecario. Chi è interessato a partecipare può contattare la biblioteca (0536 240028, biblio.maranello@comune.maranello.mo.it).