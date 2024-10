Castelnovo Sotto si accende giovedì il 31 ottobre con tante iniziative per la festa di Halloween

A Castelnovo di Sotto ci si prepara in grande alla festa di ognissanti grazie a un pomeriggio denso di iniziative organizzate dalle Botteghe della Rocca in collaborazione con tante altre associazioni del territorio tra cui Le Rane, Castelsport, Lg Evolution, Asd Passione Danza, Comitato genitori in Auser e con il patrocinio del Comune.

Si intitola “Happy Halloween” la giornata che avrà luogo il 31 ottobre con iniziative in centro storico, in biblioteca e nella piazzetta Sant’Andrea.

A partire dalle ore 16 escursione nella grotta di Dracula, gonfiabili, toro meccanico, gioco delle paperelle, zucchero filato e truccabimbi in piazza. Alle ore 16.30 e alle ore 17.30, in biblioteca, “Spooky Halloween” con letture paurose per bimbi coraggiosi.

Alle ore 18 in centro storico spettacolo danzante, “Una serata da brivido” con esibizione di danza aerea, hip hop, danza classica e moderna, balli di gruppo e dolcetti per tutti. Aprirà inoltre lo stand gastronomico con hamburger e patatine.

Alle ore 18, in piazzetta Sant’Andrea, frittura del gnocco e spazio a “Dia de Los Muertas”.