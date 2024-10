Volontari e dipendenti della Croce Verde di Reggio Emilia e Albinea premiati in Sala del Tricolore

Dopo il grande successo dello spettacolo di Giuseppe Giacobazzi al Teatro Valli di pochi giorni fa, un altro bel momento, un abbraccio alla comunità reggiana, ha inteso festeggiare i 110 anni della Croce Verde di Reggio Emilia: sabato scorso, 26 ottobre, il centro storico della città ha visto una sfilata di volontari e dipendenti della Pubblica Assistenza reggiana, accompagnata dalla Banda di Albinea reinterpretando in modo simbolico il cammino percorso in questo secolo e oltre di storia. Da Porta Castello il corteo si è dipanato percorrendo Corso Garibaldi, fino alla Via Emilia per arrivare in Piazza Prampolini, dove sono stati posizionati numerosi mezzi della Pubblica Assistenza.

Il ritrovo in Piazza Prampolini ha permesso, grazie alla disponibilità del Comune di Reggio Emilia, l’accesso alla prestigiosa Sala del Tricolore per la premiazione dei volontari che da più di trent’anni fanno parte della famiglia Croce Verde, dei dipendenti che da più di vent’anni svolgono il loro servizio, di coloro che hanno raggiunto un importante numero di ore di volontariato e dei volontari benemeriti. Presenti alle premiazioni la dirigente Nicoletta Levi, la Presidente della Società Dante Alighieri di Reggio Giovanna Iori, la Sindaca di Albinea Roberta Ibattici, il Comandante della stazione dei Carabinieri di Reggio Olindo Antonio Varratta e il Sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi. Le premiazioni sono state effettuate dalla Presidente della Pubblica Assistenza Maria Teresa Cozza e da Domenico Schiatti Presidente di Onoranze Funebri Croce Verde.

Afferma la Presidente Maria Teresa Cozza: “E’ stata davvero una giornata significativa e ricca di emozioni. Vedere la Sala del Tricolore così gremita e così verde ci ha profondamente colpito. Una sala così ricca di storia dove il 7 gennaio del 1797 nacque la bandiera nazionale italiana a cui oggi, con orgoglio affianchiamo la nostra. Grazie al Comune di Reggio Emilia che ci ha ospitato e grazie a tutti i volontari del passato, a chi c’è ora e a chi ci sarà domani”.

I 110 anni della Croce Verde di Reggio Emilia sono stati festeggiati contestualmente ai 120 di Anpas Nazionale, la rete delle Pubbliche assistenze italiane di cui anche l’associazione reggiana ha l’orgoglio di fare parte.