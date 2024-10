Tiziana Zompa è la nuova presidente della Delegazione Confcommercio area Montagna

Il 17 ottobre scorso, presso la sede di Piazza Peretti, l’Assemblea della Delegazione Confcommercio di Castelnovo Ne’ Monti ha eletto Tiziana Zompa presidente per acclamazione. Tiziana Zompa subentra a Patrizia Agnesini, che si è dimessa per aver assunto un incarico politico alle scorse elezioni amministrative, e assume la guida della Delegazione fino al giugno 2028.

«Da più di 40 anni -si presenta Tiziana Zompa- sono nel settore con la Paologom, che si occupa di vendita e montaggio pneumatici e meccanica, prima con mio marito che purtroppo ci ha lasciato cinque anni fa, ora con mio genero e mia figlia. Da sempre credo nella Confcommercio, una volta “Associazione Commercianti”, anche perché negli anni 80/90 il mio papà Pasquale Zompa è stato a sua volta presidente della Delegazione. Ringrazio tutti per la fiducia e spero di apportate uno slancio costruttivo per tutte le colleghe e colleghi commercianti e artigiani».

«Con piacere -continua la presidente provinciale Confcommercio, Monica Soncini- ho partecipato alla elezione di Tiziana Zompa e con piacere la accogliamo alla presidenza della Delegazione Confcommercio di Castelnovo Monti. Le auguriamo buon lavoro nel suo impegno sulle problematiche del territorio, soprattutto per quanto riguarda le imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Tutta la Confcommercio è al suo fianco».

«L’elezione di Tiziana Zompa -sottolinea il direttore provinciale Confcommercio, Alessandro Grande- rappresenta uno snodo fondamentale non solo per la nostra Organizzazione, ma soprattutto in una prospettiva di rilancio dell’economia del territorio montano».