Lunedì 28 ottobre saranno sospese le attività didattiche al liceo Muratori San Carlo nella sede di via Cavour. I tecnici della Provincia di Modena fanno sapere che le cause dell’interruzione delle lezioni sono dovute alla rottura di un apparato dell’impianto idrico sanitario che comporta l’assenza di acqua in tutto l’edificio scolastico.

L’intervento di riparazione dell’impianto dovrebbe garantire il rientro in classe per gli studenti nella giornata di martedì 29 ottobre.