Diagnosticato un caso di Dengue a Reggio Emilia

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che è stato diagnosticato un caso di Dengue in una persona residente nel Comune di Reggio Emilia, recentemente rientrate da un viaggio in un’area in cui questa malattia è endemica.

Le sue attuali condizioni di salute sono buone.

La febbre di Dengue è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura di zanzara, caratterizzata da febbre alta, forti dolori articolari e muscolari, dolore retrorbitario e rash cutaneo. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta.

In seguito alla segnalazione del caso è stato immediatamente attivato, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, il protocollo straordinario di disinfestazione nell’area in cui la persona ha soggiornato al rientro dal viaggio.

Il protocollo, previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e controllo delle Arbovirosi, è articolato in tre fasi:

trattamento adulticida alle prime luci dell’alba in aree pubbliche per tre giorni consecutivi;

trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree private (porta a porta);

ripetizione del trattamento larvicida nelle tombinature pubbliche.

Non vi è, al momento, nessun altro caso sospetto e non sussiste alcun allarme sanitario.

Per maggiori informazioni sugli interventi messi in atto dalla Regione Emilia-Romagna per la protezione nei confronti delle zanzare invasive: https://zanzaratigreonline.it