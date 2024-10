(Aggiornamento) Auto fuori strada a Granarolo dell’Emilia, morto un uomo

Ore 14:00 – Permane – per ragioni di sicurezza – la chiusura di una tratta della SS64 “Porrettana” in corrispondenza del km 106,500 a Granarolo dell’Emilia (BO) in seguito all’incidente stradale occorso questa mattina quando, un’autovettura fuori controllo da parte del conducente, ha impattato contro un immobile attiguo alla statale (“Oratorio S. Antodio da “Padova”) danneggiandone la struttura.

Terminate le attività di sgombero dei detriti dal piano viabile, si rende ora necessaria l’esecuzione un’attività di messa in sicurezza di tale immobile, già constatata dal privato (proprietario) e dai tecnici Comunali, intervenuti sui luoghi.

Al termine di tale intervento – che verrà eseguito dalla proprietà con l’ausilio del Comune, nel corso della giornata di domani – potrà essere programmata la conseguente riapertura della tratta stradale.

La tratta stradale attualmente interdetta al traffico è compresa tra il km 107,200 (intersezione a Lovoleto con via Chiesa) ed il km tra il km 106,600 (innesto sv. SS253 “Trasversale di Pianura”).

Percorsi alternativi: Il traffico leggero è deviato lungo il percorso alternativo che si snoda rispettivamente, in direzione Ferrara , dallo svincolo con SS253bis “Trasversale di pianura” al km 106,600 (indicazioni per Budrio/Granarolo) svoltando ad intersezione con via Cadriano /via Chiesa fino a incrocio con SS64 “Porrettana” al km 107,200, in località “Lovoleto” ed in direzione Bologna effettuando il medesimo percorso in direzione inversa.

Il traffico pesante è deviato lungo il percorso alternativo che si snoda rispettivamente, in direzione Ferrara, effettuando l’uscita dallo svincolo con SS253bis “Trasversale di pianura” al km 106,600 (indicazioni per Budrio/Granarolo) svoltando ad intersezione con la SP 5 / via Reggiani poi via Savena Superiore fino alla rotatoria con via Ronchi Inferiore per poi riprendere SS64 “Porrettana” al km 111,600 in località Cà Dé Fabbri ed in direzione Bologna effettuando il medesimo percorso in senso inverso;

Lungo la SS 253 “Trasversale di Pianura” restano interdette prioritariamente le rampe di innesto dello svincolo con la SS 64 direzione Ferrara (percorrenze Budrio-Ferrara e Funo-Ferrara).

Un uomo di 30 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 6:00 in un incidente autonomo avvenuto lungo la strada statale 64 “Porrettana”. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del proprio veicolo finendo al di fuori della carreggiata stradale; nell’impatto contro il portico di una chiesa è deceduto.

Il tratto di strada, in corrispondenza del km 106,500 a Granarolo dell’Emilia, è stato chiuso il tempo necessario per gli interventi di soccorso e ricostruzione della dinamica e la circolazione è deviata in loco.

Sul posto, oltre ai soccorsi con sanitari, vigili del fuoco e carabinieri, sono intervenute le squadre Anas per la gestione della circolazione e per consentire il ripristino della regolare viabilità.