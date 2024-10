Sport e inclusione della disabilità: Il Mucchio di Scandiano ancora a fianco di All Inclusive Sport con una donazione

L’associazione Il Mucchio di Scandiano rinnova il supporto all’inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità. Per il terzo anno consecutivo, la storica realtà che organizza il torneo di calcetto “Andrea Gigio Torelli” e tante altre iniziative benefiche sul territorio scandianese, ha confermato con una donazione di 5.000 euro il proprio sostegno a All Inclusive Sport. Di cosa si parla? Del progetto coordinato dal Centro di Servizio per il Volontariato CSV Emilia che oggi permette a oltre 240 minori con disabilità di praticare sport insieme ai coetanei dopo la scuola, con l’affiancamento di personale dedicato e senza alcun costo aggiuntivo per le famiglie.

Per All Inclusive Sport, Il Mucchio ha svolto anche un prezioso ruolo da apripista rispetto ad altre realtà scandianesi, come Coop Azzurra, ASD Boiardo Maer e Amici dell’Aia, entrate man mano a far parte del gruppo dei sostenitori del progetto. A oggi il generoso impegno di queste associazioni e cooperative, insieme a quello del Comune di Scandiano e dell’Unione Tresinaro Secchia, permette di coprire le spese necessarie all’inclusione di oltre 20 minori con disabilità nelle associazioni sportive locali.

Questo lavoro di rete ha portato anche all’organizzazione di importanti momenti di sensibilizzazione su sport e inclusione all’interno della scuola superiore scandianese Gobetti. Inoltre, ha permesso di realizzare proprio a Scandiano le ultime due edizioni della festa finale di All Inclusive Sport, grazie all’ospitalità della Polisportiva Scandianese, di Pallacanestro Scandiano e grazie al grande lavoro in cucina proprio dei volontari del Mucchio.

Il successo dell’ultima edizione della festa, che nel giugno 2024 ha visto la presenza di un migliaio di persone, ha contribuito a raccogliere i fondi che ora All Inclusive Sport utilizzerà per garantire un altro anno sportivo inclusivo agli atleti con disabilità nelle discipline sportive che amano. E sono tante: dall’atletica alla pallacanestro, dal nuoto al karate, dalla danza al calcio, dalla scherma al baskin.

Il Mucchio procede quindi nel cammino solidale a fianco al progetto, la generosità dei propri volontari permetterà concretamente di dare continuità alle attività inclusive per l’anno sportivo 2024/2025.