Maranello, a teatro lo spettacolo dei Palcoscemici

Martedì 29 ottobre alle ore 21 all’Auditorium Enzo Ferrari va in scena “Dimmi con chi vai”, spettacolo teatrale dell’Associazione I Palcoscemici. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione 4 Zampe per l’Emilia che opera all’interno del Canile e Gattile Intercomunale di Magreta Punto & Virgola. La regia dello spettacolo è di Mirco Bertolini, in scena Federico Guerra, Monia Fontana, Cristiano Bettuzzi, Daniela Duca, Mirco Bertolini, Stefano Mercati, Giulia Maretto.

“Dimmi con chi vai” è una classica commedia degli equivoci, che tratta dei rapporti di coppia e delle dinamiche che possono svilupparsi tra le persone quando lasciano parlare il cuore invece del cervello, il tutto sempre in maniera divertente e leggera. La trama: Mario e Laura hanno divorziato in maniera burrascosa a seguito di un tradimento e si ritrovano nella casa coniugale per discutere della assegnazione di quest’ultima. Lui è in compagnia della nuova fidanzata (e precedente amante) e lei con il nuovo compagno (che si scoprirà essere un gigolò affittato per l’occasione). Come se non bastasse a questo mix si aggiungono gli amici Giulia e Fabrizio. Quando la luce salterà e saranno tutti costretti a pernottare insieme, dopo una nottata piuttosto turbolenta, i personaggi capiranno che la persona che fa per noi, spesso, non è quella che vorremmo, ma quella di cui abbiamo bisogno. L’evento è patrocinato dal Comune di Maranello.