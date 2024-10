Aggiornamento sulla chiusura della stazione di Bologna Casalecchio per lavori di ripristino

Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire il completamento delle attività di ripristino dell’infrastruttura in prossimità della stazione di Bologna Casalecchio, a seguito dei danni causati dal maltempo, la riapertura della stazione, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Ancona/Padova, è stata posticipata alle 6:00 di lunedì 11 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.