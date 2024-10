Modena, si adegua all’inflazione il corrispettivo degli indennizzi per lavori pubblici

Aumenta, adeguandosi all’inflazione, il corrispettivo degli indennizzi concessi dal Comune di Modena a operatori economici, pubblici esercizi e attività commerciali che abbiano subito disagi da cantieri di lavori pubblici di lunga durata.

L’adeguamento triennale degli importi fino al 2026 è stato approvato con delibera dalla Giunta comunale, presentata dall’assessore al Commercio Paolo Zanca. Gli indennizzi forfettari mensili, stabiliti a partire dal 1999 con deliberazioni del Consiglio comunale, corrispondono ora, per le attività fino a 100 metri quadri di superficie interna dei locali, a 146 euro per artigiani e commercio (erano 126 fino al 2023) e a 253 euro per ristoranti, pizzerie e bar (fino al 2023 erano 219). Per attività con superficie interna dei locali superiore a 100 metri quadrati l’indennizzo è di 219 euro per artigiani e commercio (erano 190 fino al 2023), e di 416 euro per ristoranti, pizzerie e bar (fino al 2020 erano 360).

Col nuovo atto si procede, infatti, all’aggiornamento degli importi mensili di indennizzo per gli anni 2024, 2025 e 2026, considerando come base di calcolo, come nel triennio precedente, la variazione dell’indice nazionale prezzi al consumo (indice Foi nazionale al netto dei tabacchi), pari al 15,5 per cento da gennaio 2021 a dicembre 2023.

Esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi hanno diritto all’indennizzo se situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, che si protraggono per una durata superiore a un mese in modo continuativo. È il Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività produttive del Comune a dare comunicazione agli interessati del verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni, fornendo la modulistica per potere fare domanda.