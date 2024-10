Domenica a Formigine open day dell’associazione onlus CISV

CISV è un’associazione ONLUS affiliata all’UNESCO, che offre programmi nazionali e internazionali per ragazzi a partire dai 10/11 anni. E’ un’organizzazione senza scopo di lucro che mira a far vivere ai bambini, ai ragazzi e agli adulti il fascino e la ricchezza delle differenze culturali. Tra le attività l’organizzazione di campi estivi che durano da 1 a 4 settimane e programmi durante tutto l’anno che promuovono i valori e i temi affrontati nei campi.

L’obiettivo di CISV è formare individui in grado di diventare promotori e membri attivi di una società più equa e pacifica. CISV vuole contribuire a creare cittadini consapevoli e attivi anche a livello locale, e per questo collabora con diverse associazioni del territorio.

CISV è aperto a tutte le età! Offre anche opportunità per i più grandi: i ruoli di Leader (19+) e Staff (21+) sono essenziali per supportare i ragazzi nelle loro esperienze. Pertanto, tutti sono benvenuti!

L’Open Day si terrà domenica 27 ottobre alle ore 15:00 presso l’Oratorio Don Bosco di Formigine (Via Giovanni Pascoli, 1, 41043 Formigine MO). Sarà un’opportunità per conoscere meglio l’associazione e ascoltare le esperienze dei ragazzi che hanno partecipato ai programmi CISV quest’anno.