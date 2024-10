A Formigine migliora la qualità del servizio elettrico grazie al piano di investimenti di E-Distribuzione (gruppo Enel)

In arrivo a Formigine una rete elettrica più sicura, più flessibile, digitalizzata e pronta a sostenere una maggiore elettrificazione dei consumi, grazie agli investimenti di E-Distribuzione e contestualmente ai fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Nella sua realizzazione è impegnata la società del Gruppo Enel, gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, che ha presentato alla sindaca Elisa Parenti e ai tecnici comunali, il significativo piano di interventi, alcuni già avviati, volti a migliorare la qualità del servizio elettrico per oltre 20 mila clienti.

Sono già in corso una serie di interventi per il rifacimento di 75 cabine secondarie (11 delle quali già eseguite), la costruzione di 25 Km di nuova rete di media tensione interrata e 6, 5 Km di linee di bassa tensione, 20 Km di linee di percorrenza su strade comunali (già eseguiti 4 km di scavo), per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro. I lavori consistono principalmente nella sostituzione di trasformatori, che saranno in grado di soddisfare le future richieste di aumento potenza, e nel dotare le cabine secondarie delle migliori innovazioni tecnologiche di automazione e telecontrollo per ridurre i tempi di ripristino del servizio elettrico in caso di eventuali guasti.

Afferma il sindaco Elisa Parenti: “Auspichiamo che con questi interventi migliori la resilienza del sistema con la riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso dei sovraccarichi derivanti anche da fenomeni climatici estremi”.

“L’incontro con il Comune di Formigine rientra nell’ottica di rafforzare il rapporto di collaborazione già avviato sul territorio, dove siamo presenti con i nostri impianti, il nostro personale e sempre attenti alle esigenze dei cittadini – commenta Roberta Fanti responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale Modena – I nostri investimenti infatti si inseriscono in una più ampia programmazione volta ad incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici e migliorare di conseguenza la qualità del servizio”.