Per evento franoso, traffico bloccato su un tratto della SS 64 “Porrettana” in località Sasso Marconi

A causa di un evento franoso avvenuto in seguito al maltempo delle ultime ore, è stato temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 64 “Porrettana”, al chilometro 75,200, in direzione Pistoia, in località Sasso Marconi. Attualmente il traffico è gestito provvisoriamente tramite senso unico alternato regolato da movieri.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per le operazioni di valutazione ed ispezione e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Salvo peggioramenti delle condizioni meteo, alle ore 22:00 la statale verrà chiusa al transito dei mezzi.