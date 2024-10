Straniero 19enne arrestato per spaccio a Bologna

La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino tunisini per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, alle ore 15 circa del 21 ottobre, la Volante del Commissariato Bolognina-Pontevecchio, durante l’attività di controllo del territorio, notava un soggetto straniero nella cittadina via Salvini, seduto come se volesse occultare qualcosa all’interno del” Giardino delle vittime della Miniera di Marcinelle”.

Nel momento in cui gli Agenti si avvicinavano, l’uomo prendeva il suo zaino e provava a darsi alla fuga verso via San Donato, ma veniva subito bloccato. All’interno dello zaino i poliziotti rinvenivano tre panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un totale di 300 grammi e un’ingente somma di denaro pari a 5520 euro in contanti.

L’uomo, portato in Questura, risultava essere un tunisino classe 2005, privo di qualsiasi attività lavorativa, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Al termine degli atti, il tunisino veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito della convalida è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna.