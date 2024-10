A Modena il secondo appuntamento promosso da Aliseo e Lapam Confartigianato per parlare di energia

Dopo l’appuntamento a Carpi, Lapam Confartigianato e Aliseo promuovono un secondo incontro per approfondire il tema dell’energia. Il ritorno della competizione tra potenze mette a rischio il libero fluire delle merci alla base del modello di sviluppo occidentale. A pesare sul futuro della globalizzazione sono i fenomeni di instabilità crescente che prendono forma nei pressi dei colli di bottiglia del sistema.

L’appuntamento per approfondire questi aspetti è in programma per giovedì 24 ottobre, a partire dalle ore 18.30, presso la sede centrale Lapam Confartigianato in Via Emilia Ovest 775 a Modena. Ospiti dell’iniziativa Simona Benedettini, economista dell’energia specializzata in politiche energetiche, regolazione e concorrenza dei mercati energetici e Alessandro Gorgoni, dottorando in diritto amministrativo presso l’Università del Salento, si occupa di geoeconomia e settore energetico.

Scopo dell’incontro sarà quello di far luce sulla crisi del villaggio globale, le prospettive delle catene del valore e le loro vulnerabilità, insieme agli effetti sul tessuto economico nazionale e locale.

L’appuntamento è gratuito: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu .

L’ultimo appuntamento è in programma mercoledì 30 ottobre a Sassuolo.