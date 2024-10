Online la procedura di gara per l’affidamento del servizio Bicittà di via Cecati a Reggio per il noleggio, deposito e manutenzione biciclette

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della concessione del “Bicittà”, il servizio di noleggio, deposito e manutenzione biciclette situato in via Cecati. La durata dell’affidamento è di otto anni e ha un valore di 302.295,00 euro più iva.

La documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica devono essere presentate entro il termine ultimo delle ore 12 del 22 novembre 2024.

Sono requisiti specifici per la partecipazione, pena l’esclusione:

Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (in caso di impresa avente sede all’estero iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato in cui è stabilita) oppure iscrizione agli Albi/Registri previsti per la tipologia di operatore economico concorrente.

Avere svolto nei tre anni precedenti la pubblicazione su Sater del bando-disciplinare attività di manutenzione biciclette (requisito dimostrabile producendo fatture di fornitura di materiali per riparazione di biciclette) per almeno 5.000 euro annui complessivi nel triennio; oppure aver lavorato i nei tre anni precedenti la pubblicazione su Sater del bando-disciplinare come dipendente, a qualsiasi titolo, presso un’attività di manutenzione biciclette (requisito dimostrabile allegando il contratto di lavoro che copra almeno i tre anni minimi richiesti).

Avere svolto nei tre anni precedenti la pubblicazione su Saterdel bando-disciplinare servizi analoghi di noleggio e deposito indicandone caratteristiche/periodo di esecuzione/ importo e Codice Ateco (requisito dimostrabile producendo fatture quietanzate dell’attività regolarmente svolta)

Sopralluogo obbligatorio preventivo alla formulazione dell’offerta, secondo le modalità previste dal bando: avvenuto rilascio da parte del Committente dell’attestato di avvenuto sopralluogo sul sito ove deve svolgersi il servizio.

Tutte le informazioni sono disponibili al link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@9648525